Norqain Adventure Neverest Night Sight er et annet bidrag i en overkommelig prisklasse. Klokken har et «stealthy» uttrykk i sort DLC-behandlet stål, men våkner til liv når mørket setter inn. Den sandfargede urskiven er nemlig dekket av grønn selvlysende Super-LumiNova X1, som gir overlegen lesbarhet etter at solen har gått ned. Overraskende vågalt fra et ungt sveitsisk merke i mellomklassen, og veiledende pris er oppgitt til 37.500 kroner på tekstilrem.