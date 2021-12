Ta Bremont, for eksempel. Den britiske klokkeprodusenten lanserte i fjor en egen kolleksjon under navnet HMAF, kort for «Her Majestys Armed Forces». Breitling er en annen, som lenge har hatt tradisjon for å levere klokker til flyvåpen, hvorav noen av dem har vært mulig for sivile å kjøpe som spesialutgaver. Andre: Panerai og Casio. Noen tar det lengre enn andre: Røk du eksempelvis på en Panerai Submersible PAM961 i 2019 fikk du også en dag med den italienske marinen på kjøpet.