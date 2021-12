Mye har skjedd hos Breitling siden Georges Kern tok over styringen i 2017. Kern, som tidligere gjorde underverker som CEO for IWC, startet med å rydde opp i Breitlings kolleksjoner. Deretter har han frisket opp sjappa med nye merkesamarbeid, nye kjendisambassadører og et nytt fokus på miljø og bærekraft. Kort sagt har det tidligere litt gubbete merket blitt nokså hipt – ja, kanskje litt i overkant for fansen med sans for de store og maskuline klokkene Breitling var kjent for.