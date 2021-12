Reverso Tribute Minute Repeater er som navnet tilsier en Reverso med såkalt «minute repeater» – men hva sistnevnte betyr i praksis er neppe like opplagt for alle. Enkelt forklart er urverket utstyrt med en spesiell slagverk-mekanisme, som ved et knappetrykk spiller ut gjeldende tidspunkt i lydsignaler via to små gongonger.