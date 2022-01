Seikos nye dykkerklokke er laget for Antarktis

Tidlig i november i fjor satte Japanese Antarctic Research Expedition (JARE) kurs mot Antarktis for 63. gang siden 1956. Og på utstyrslisten stod den nye dykkerklokken SLA055. Armbåndsurene ble donert til det japanske National Institute of Polar Research, som en del av Seikos engasjement for bevaring av havet – «Save the Ocean». Nettopp støtten til JARE og valget av SLA055 er neppe en tilfeldighet, for mellom 1966 og 1969 ble dykkerklokker fra Seiko brukt aktivt av under de krevende forskningsekspedisjonene.