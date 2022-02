Årets første klokkenyheter

Etter en vellykket spesialmodell i 2020 er det duket for nok et gjensyn med King Seiko. Denne gangen er det snakk om en ordinær produksjonsmodell i Seikos kolleksjon, men inspirasjonen er igjen den særegne King Seiko KSK fra 1965. Den historiske modellen ble i sin tid produsert ved fabrikken Daini Seikosha, som en direkte konkurrent til Grand Seiko-modellene fra Suwa Seikosha. Det sies for øvrig at konkurransen mellom de to Seiko-fabrikkene var et bevisst trekk for å øke produsentens kvalitet og effektivitet.