FJORÅRETS HYPEKLOKKE: Patek Philippe bestemte seg for å droppe en av deres mest ikoniske modeller i 2021. Referansen 5711 feiret «ferdig», først med en utgave i grønt (som avbildet her) og senere med en Tiffany-blå urskive. Begge fikk ekstremt stor oppmerksomhet. Spesielt sistnevnte, hvor et eksemplar endte opp med å selge for 6,5 milloner dollar på auksjon (summen gikk til et veldedig formål). Foto: Patek Philippe