Er små klokker den neste store klokketrenden?

Samtidig har Cartier relansert en rekke fikse design fra deres lange historie, for ikke å nevne oppdateringer av tidløsheter som Tank Must (eksempelvis nå tilgjengelig med et fiffig soldrevet urverk under navnet SolarBeat). Dette med stort hell. Hvilket ytterligere har høynet oppmerksomheten rundt merket. Men, trenden vil ikke bare være bra for Cartier. Andre produsenter som Bulgari, Piaget, Hermès, Chopard og Jager-LeCoultre vil nok kunne kapitalisere på sine eksisterende «annerledes-design», når interessen øker for både mindre størrelse og mer elegante uttrykk (for ikke å nevne unisex-appeal) på klokkefronten.