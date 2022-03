Nicolai og Jon Henrik får besøk av klokkeentusiast og radiovert Øyvind Loven fra Morgenklubben med Loven & Co. De snakker blant annet om hvorfor tid er så viktig for komikere, den beste båtklokken og Lovens fascinasjon for et uvanlig sveitsisk klokkemerke.

Lytt her:

Denne episoden ble innspilt 2. februar 2022.

Om klokkelandslaget

Klokkelandslaget er en podcast fra Finansavisen i samarbeid med Tidssonen.no, dedikert til klokker. Alt du trenger å vite om nyheter, tips og gode historier. Finansavisen-journalist Nicolai Giil og Tidssonen.no-grunnlegger Jon Henrik Haraldsen tar lytterne med inn i den store klokkeinteressen. Det hele med gjester fra bransjen, samlere og entusiaster.

Finansavisens podcaster kan lyttes til der du foretrekker det, enten det er Spotify , Apple Podcast , Acast eller de andre tjenestene.