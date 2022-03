Siste nytt fra Omega

For klokkeinteresserte er nok likevel rosinen i pølsen de nye Speedmaster-modellene. Speedmaster '57 har alltid levd litt i skyggen av den mer populære Speedmaster «Moonwatch», men representerer også en annen del av kolleksjonens historie. Modellen er sterkt inspirert av den første Speedmaster-klokken fra 1957, kjent blant samlere under referansenummeret CK2915. Kronografer som ikke dro til månen, men som opprinnelig ble designet for racerbilsjåfører.