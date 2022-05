Nordmenn elsker Certina, en sveitsisk klokkeprodusent kjent for sine budsjettvennlige dykkerklokker. Hvorfor? Marc Aellen har tatt på seg badedrakten, og skal nå gjøre merket kjent også i USA. Den nye toppsjefen er i studio for å prate om klokkene, historien og fremtiden for et av Norges desidert mest populære klokkemerker.