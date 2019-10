Bruce Springsteen: 70 år og helt sjef

At én veltrent, 1,77 meter høy kropp kan romme så mye destillert rock’n’roll som er tilfelle med Bruce Springsteen, er imponerende.

Gjennom en snart 50 år lang platekarriere med maratonkonserter på tre timer eller mer har han satt omtrent like store og varige spor etter seg som de artistene han så opp til da han selv startet – Elvis Presley, Chuck Berry, The Beatles og mange andre.

Med et salg på mer enn 135 millioner plater er hans plass blant verdens mest innflytelsesrike musikere og låtskrivere udiskutabel.

«We busted out of class, had to get away from those fools We learned more from a three minute record than we ever learned in school»

Bruce Springsteen & The E Street Band på vei mot stjernene under Born To Run-turneen i 1975 Foto: Getty Images

Året var 1984, og Bruce Springsteen ble superstjerne for alvor, blant annet på bakgrunn av «No Surrender» som disse linjene er hentet fra og som sier alt om hvem han er.

En akademisk karriere var aldri aktuelt for unggutten fra New Jersey, det var rock’n’roll som lokket. Det hadde vært en møysom prosess for Springsteens og hans elskede E Street Band å arbeide seg frem til gigantsuksessen Born In The U.S.A. som nå har solgt i mer enn 30 millioner eksemplarer.

Springsteen hadde lagt brikke på brikke i et puslespill – som ennå ikke er komplett – med seks tidligere plater som gradvis forberedte ham på den posisjonen han nå kunne innta, som verdens desidert største rockstjerne.

Born to run

Ikke at han var fullkomment fremmed i møte med lyset fra stjernene. Etter to plater utgitt i 1973 som solgte «sånn passe», ble melodien en annen da han ga ut Born To Run i 1975.

Den ble en gedigen suksess, blant annet i hjemlandet og i England, og her hjemme var det første gang vi så navnet Bruce Springsteen på VG-lista der Born To Run nådde en respektabel 13. plass.

Bruce Springsteen på scenen i 2016 sammen med E Street Band-medlemmene Steven Van Zandt og kona Patti Scialfa Foto: Getty Images

Verden skulle aldri bli den samme igjen, hverken for Bruce Springsteen eller oss andre.

Hans innflytelse på andre artister har også vært deretter. Store artister som Bon Jovi, The Killers, John Mellencamp og Meat Loaf har hentet mye fra vår mann, og stadig hører vi nye artister som har plukket opp litt av hvert fra samme kilde.

Personlig boss

Mange har et dypt og personlig forhold til Springsteen og hans musikk. Selv har jeg sett ham fem-seks ganger, og han har blant annet ført meg til Dortmund og Stockholm. Dette er selvsagt ingenting i forhold til de elleville tilhengerne som mer enn gjerne følger turneene fra by til by og som samler seg i fanmiljøet Backstreets.

Hans folkelige tilnærming til fansen – han er jo bare en arbeiderklassegutt fra New Jersey – har utvilsomt bidratt til suksessen og den utilslørte heltedyrkingen.

Alle med et minimumskjennskap til Bruce Springsteen vil kunne fortelle at hans ydmyke fremtoning ikke er påtatt og at han aldri koketterer. Han er virkelig «en mann av folket». Bruce har jaktet den amerikanske drømmen og lykkes, men innser at han like fullt har vært heldig.

Da han i 2017 og -18 opptrådte på Broadway snakket han mye rundt disse tingene med utgangspunkt i selvbiografien med den opplagte tittelen Born To Run. To av disse showene ble filmet og ble til Netflix-filmen Springsteen On Broadway.

Hvem han var

Mye kan sies om dagens 70-åring og hans innholdsrike karriere, men vel så interessant som å se tilbake er å se på hvor han er i dag. Det er lenge siden Bruce Springsteen har utgitt en plate som virkelig har rystet grunnen over oss. Ikke at plater som The Ghost Of Tom Joad (1996), The Rising (2002), We Shall Overcome: The Seeger Sessions (2006), Magic (2007) og Wrecking Ball (2012) har vært uten kvaliteter, men med det helt ferske albumet Western Stars har han skrudd sammen en samling sanger som sannsynligvis vil oppnå klassikerstatus noen år frem i tid.

Han har beskrevet den som en plate med karakterdrevne sanger og storslagne, filmatiske orkesterarrangementer, med innhold som favner forskjellige amerikanske temaer, om landeveier og åpne ørkenrom, om isolasjon, om samhold og om soliditeten som ligger i hjem og i håp.

Her er mange store ord, men musikken er da også stor. En film med samme navn – Western Stars – er rett rundt hjørnet, en kombinasjon av konsert- og dokumentarfilm.

Basert på Bruce

Apropos film kan det legges til at Blinded By The Light, en engelsk feelgoodfilm om en ung indiskættet gutt som forelsker seg i Springsteens musikk, har norsk premiere på fredag.

Samler bandet

For fans av «klassisk» Bruce Springsteen er den gode nyheten at han har samlet E Street Band igjen, for innspilling av ny plate med påfølgende turné. En mer slagkraftig enhet skal du lete lenge etter på en konsertscene.

Årets plate Western Stars er Bruce Springsteens viktigste utgivelse på mange år. Foto: Sony Music

Den seneste inkarnasjonen av bandet består av Bruce og ni andre medlemmer, blant dem kona Patti Scialfa, Roy Bittan, Steven Van Zandt og Jake Clemons, sønnen til den avdøde saksofonisten og bestevennen Clarence Clemons.

Sist de besøkte Norge var i 2016 da de spilte hele The River-albumet samt flere andre klassikere for titusener av fans i Frognerparken i Oslo og på Granåsen i Trondheim. Springsteen har gjort hele 22 konserter på norsk jord etter at han spilte her første gang i 1981, og det blir garantert flere.