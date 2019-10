Kvinne hadde tapt mesterverk verdt 50 millioner på kjøkkenet

- Dette er et enorm funn for kunsthistorien, sier kunstekspert Stephane Pinta ved Turquin Museet i Paris til The Sydney Morning Herald.

I et kjøkken nord i Frankrike ble det nylig funnet et tapt kunstverk fra 1200-tallet. Et bilde malt av den gamle mesteren Cimabue hadde hengt over en komfyr i mange år. Den eldre damen som eide bildet trodde det var et gammelt religiøst bilde fra Hellas, og hadde ikke tenkt særlig over at det kunne ha noen verdi.

Men det er altså et tapt bilde av den italienske maleren Cimabue, også kjent under sitt fødenavn Cenni di Pepo.

Brenner for dyrene

Han ble født i Firenze i 1240 og regnet som en av malerkunstens viktigste personer, og grunnlegger av den nye stilen som ledet til renessansen.

Ingen tvil

Mens altså kvinnen hadde det hengende på kjøkkenet som en gammel relekvie, er ikke eksperter i tvil om at dette er ekte saker.

Stephane Pinta ved Turquin Museet gleder seg over kunstfunnet. Foto: NTB Scanpix

- Det er ingen diskusjon, er beskjeden fra kunstekspert Éric Turquin, som har sett på bildet, ifølge BBC.

Bildet ble testet med infrarødt lys, og blant annet var det larvegang i rammen som kunne bekrefte alderen på bildet.

Bildet har navnet Christ Mocked , og skal ha vært del av et større verk som siden ble delt opp i flere små, alle omhandlende Jesus siste tid på jorden. Larvene skal ha spist i samme mønster i de andre bilderammene som er funnet.

Bildet er det første av Cimabue som kommer på auksjon, og har en forventet pris på mellom 50 og 80 millioner kroner når det auksjoneres vekk om to dager.