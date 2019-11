Petter Stordalen: Slik begynte kunstsamlingen

Samarbeidet med Stordalen virker å gå temmelig knirkefritt. Dersom skalaen for uenighet går til ti, har de «bare nådd nivå to», mener Stordalen. De mange kunstkjøpene er forskjellige, men har ett fellestrekk: Kort behandlingstid.

Av og til kommer Nordgren med idéer, mens Stordalen har tanker om hva hotellene skal være. Duoen møtes, diskuterer litt, kjøper eller lar være.

Nordgren har også tatt med seg den 14 år yngre Stordalen på dannelsesreiser. I New York besøkte de den permanente Walter De Maria-installasjonen «The Earth Room» i bydelen Soho. Kunstverket er et rom fylt av jord fra 1977.

– Altså, hvis du kommer til et rom med jord, så har du vanskelig for å skjønne noe som helst. «Hva skal dette bety», liksom? Men når du kommer dit med Sune, da skjønner du at dette er viktig! sier Stordalen.

På hjemmebesøk

– Vi var hjemme hos Spencher Finch også, i kunstneratelieret hans i Brooklyn, sier Nordgren.

– Og det var veldig interessant! Han hadde brukt sikkert to år på å lage en rekke av tjukke stearinlys, han hadde støpt dem selv i egne former, hvert lys med en unik fargekode. Og så hadde han tent på alle, og de lysene ble jo borte, ikke sant. Men det ble jo også et kunstverk, sier Stordalen.

– Lysene hadde brent ned?

– Ja, det var bare stearin der! Og da er jo det kunst, det også. Og hvis du var interessert i å kjøpe dette kunstverket, hva fikk du kjøpe? Jo, formene han hadde støpt lysene i. Og fargekoden, på en liten lapp.

– Men hvordan skjønte du at dette var viktig?

– Han trodde på meg, bryter Nordgren inn.

– Jeg er jo veldig sånn. Jeg tror på autoriteter, sier Stordalen.

– Og han blir lett begeistret også, sier Nordgren.

– Ja, haha! sier Stordalen.

Det mye omtalte marmorhodet står på At Six i Stockholm. Foto: Eivind Yggeseth

Men går det likevel an å sette ord på hva slags kunst Petter Stordalen faktisk liker? Jo, mener Nordgren, hotellkongens smak kan oppsummeres slik:

– Han tenker veldig mye på gjestene sine. Han vil at gjestene skal få en opplevelse. Noe litt utenom det vanlige. Når du går på en kunstutstilling, så kommer du forberedt. Du vet omtrent hva du skal se. Men når du kommer inn på et hotell, der du skal bo et par netter, forventer du ikke å se kunst i hele tatt. Jeg tror Petter liker den overraskelsen. Gjestene skal få noe å snakke om. Og når de senere skal ut og reise igjen, vil de si: «Husker du hotellet med det store marmorhodet? Det tar vi igjen!»

– Poenget for meg er ikke at gjestene skal kjenne igjen kunsten eller tenke at «oi, oi, dette er dyrt!», sier Stordalen, og fortsetter:

– Jeg vil ikke at gjesten skal lure på om kunstverket koster 100.000 kroner eller fem millioner. Det er ikke så viktig.

Stockholm ville ikke

Petter Stordalen har satt sitt preg på norsk næringsliv, men håper kunsten skal tale for seg selv Foto: Eivind Yggeseth

Men kunsten må gjerne være spektakulær. I Stockholm forsøkte duoen å få Spencer Finch, kunstneren de hadde besøkt i Brooklyn, til å lage en utendørs installasjon av fire enorme solsikker på fire og en halv meter hver. På toppen skulle det installeres solcellepaneler, som igjen forsynte en stor neon-lysekrone «av gigantiske dimensjoner» i hotell-lobbyen med strøm.

– Hadde ikke det vært kult? Kjempesolsikker! Og tenk den stormen vi kunne ha laget rundt det! Men Stockholm by synes ikke det var like kult, sier Stordalen.

– Stockholm sa nei, sukker Nordgren.

Det er også andre ting som ikke har gått helt etter planen. Stordalen har i dag så mye kunst at han må plassere en del hjemme i huset- til sammen finnes 200 verker ved kontorene i Oslo og Stockholm og på hotellkongens privatadresse.

Lenge sto et verk som kona Gunhild Stordalen bare refererte til som «skrapet» rett innenfor døra.

Barnas syn på kunsten er uviss, men over trappen hang et elektrisk neonskilt av den britiske kunstneren Tracey Emin, kjent for selvutleverende verker, som navnelister over alle hun har ligget (i noen tilfeller bare sovet) med, eller installasjoner av sin egen seng.

Under et nachspiel i Stordalen-residensen, snublet en gjest i trappen og sølte øl på det store neonskiltet.

– Det var promillen, ikke trappen, som var problemet, understreker Stordalen.

Elektronikk og øl går ikke så godt sammen. Fra den dagen Stordalen kjøpte Tracey Emin-verket til den natten det ble ødelagt, hadde verdien steget med tigangen. I realiteten var det tre-fire millioner kroner som kortsluttet.

Ryddet opp

Sune Nordgren visste imidlertid råd. Han fikk kunstneren til å lage et helt identisk neon-skilt til Stordalen, som nå har beskyttet verket i en gjennomsiktig boks.

Duoen insisterer på at de ikke bygger et monument over Stordalens rikdom, ikke noe som skal blir «stående igjen» etter ham. De har selvsagt ingen ambisjon om at kunsten blir ødelagt av øl, men at den blir sett og opplevd.

Og den må gjerne provosere. Man kan se for seg at dollarmilliardærer som sjekker inn på Amerikalinjen vil sette baconet i vrangstrupen av «Eat the rich»-bildet som kanskje havner på veggen. Eller at Trump-tilhengere kan komme til å mislike den ikoniske Obama-plakaten.

Den risikoen er Stordalen villig til å ta.

– Det handler ikke om ettermæle, sier Stordalen.

Men så handler det litt om ettermæle likevel:

– Om noen år kan det komme nye generasjoner inn på hotellet, der de ser bildet av Obama. Og så tenker de: Hvem var det der? Hvor stor var han, liksom? Når jeg er død, kommer mine barnebarn til å si: Det var bestefar som kjøpte inn det bildet der.

– Han levde i sin tid, legger Nordgren til, før Stordalen igjen tar ordet:

– Ja, han var ikke bare god til å selge jordbær. Han var også god på kunst!