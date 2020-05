Norsk countrymusikk vekker oppsikt i USA

– Å ha flere territorier å kunne jobbe i er en positiv ting siden det begrenser seg hvor mye vi kan spille her hjemme. Siden vi er et par og har dette som et felles prosjekt, gjør det også at vi kanskje ser litt annerledes på det enn andre gjør. Vi ofrer mye tid og krefter, men vi gjør det sammen. Selvsagt har vi ambisjoner og ønsker å nå ut til et større publikum, og for et band i vår sjanger handler det mye om å turnere mest mulig, også der borte, og bygge et publikum på den måten. Jeg tror man må være innstilt på å legge ned veldig masse arbeid uten å kunne forvente altfor mye tilbake. Men vi merker at vi bygger stein for stein, og det inspirerer til videre satsning.