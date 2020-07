Kvinnen som franskmennene elsket å hate er blitt et av vår tids mest populære ikoner, skriver The Guardian. Og hennes hjem, Versailles, besøkes av millioner hvert år. Turister rasker med seg sjokolade- og makronesker med ansiktet hennes på. I vinter kunne man iaktta hennes siste brev, portretter og karikaturer i utstillingen «Marie-Antoinette: the Metamorphosis of an Image i Paris».