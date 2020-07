Urban exploring i Frankrike med Jim Bigey

En svunnen tid. Du har kanskje sett et vakkert bilde dukke opp i feeden på Instagram. Et slott eller en villa i Sør-Europa. Estetikken preges av gamle penger og menneskeskapt fasade som blir spist opp av naturen. Et bilde av en svunnen tid der Europa hadde nok overskudd til å innrede store slott og områder. Her levde småkonger, jarler, og et aristokrati som nå har tatt nye former og vendinger. Ville vekster har tatt over fasader og dagligstuer. Trapper med mose som leder til tomme rom. Kanskje har ingen vært der på hundre år.