«ACCIDENTALY WES ANDERSON»: Et fotografi fra Amer-fortet i Rajasthan i India. En Instagram-profil, nettside og Reddit-tråd er blitt møtested for folk som nerder ut over estetikken fra den kjente amerikanske regissørens filmer - som de selv kommer over i det virkelige liv. Nå blir bildene til bok. Foto: Chris Schalkx / @chrsschlkx