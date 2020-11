Jarle Moen: – Jeg er reisesjuk

I løpet av en høst som dette ville jeg normalt tatt en tur til for eksempel Barcelona, London og New York. Jeg elsker det, og jeg savner det. Jeg savner å spise Chicken & Crepes på Dirty French på Ludlow i New York, eller trene på Equinox i Orchard Street. Jeg savner å kunne oppleve Keith McNallys Pastis i Meatpacking District, eller bibliotekbaren på NoMad. Sitte ned og ta inn stemningen, rett og slett.