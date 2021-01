– En diamant i natten

– Jeg intervjuet Jean-Paul Goude som var gift med Grace Jones for mange år siden, og han innrømmet at det ble for mye. Hun skremmer nok de aller fleste menn. Innleder du et forhold til henne, skal du være glad for å komme levende ut. Du får ikke noe uttelling for maskuliniteten din fra Grace Jones. Hun er tøffere enn deg uansett, sier Hoffengh og ler.