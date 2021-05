– Det er lett å være skuespiller

Den walisiske skuespilleren er Norges-aktuell i den kritikerroste kinofilmen The Father. Her spiller han en eldre grinebiter som lider av demens og som har et komplisert forhold til datteren (Olivia Colman). Men for de som tror at han er slik i virkeligheten, tro om igjen, for det er en ytterst energisk og blid mann som snakker med oss via Zoom.