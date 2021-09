Legendarisk gitar under hammeren

Mange har derfor hørt om Les Paul, og forbinder det navnet nå med nettopp denne elektriske gitaren. Men for 70 år siden var Les Paul en grammy-vinnende artist og oppfinner, som lenge hadde bygget sine egne gitarer. Rundt 1950 fikk Fender veldig dreis på sin elektriske gitar, med navnet Telecaster, og markedet strømmet dit for å skape lyden av 50-tallets rock`n`roll. Igjen satt Gibsons ledelse og klødde seg i huet. Etter å ha erkjent at dette elektriske greiene var kommet for å bli, snudde de seg til Les Paul for hjelp. Paul på sin side så dette som en sjanse til å realisere en drøm om å elektrifisere gitaren.