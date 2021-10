Uansett, hanskene skal auksjoneres bort, i forbindelse med auksjonen med det lekre navnet «Property from the Life and Career of Sylvester Stallone». Hanskene er ventet å selges for mellom 100.000 og 200.000 kroner. Til salgs er også notatbøkene til Stallone fra de fire første filmene, og de er ventet å hente inn nærmere en halv million kroner pr. stk. Samtidig, om du synes bøker er kjipt, men Rambo er tøff, kan du heller kjøpe tingene til Vietnam-veteranen Stallone gjorde kjent i årene etter Rocky. Knivene vil koste rundt 65.000 til 100.000 kroner pr. stk, mens pannebåndet til John Rambo fra film nummer to, Rambo First Blood part 2, er ventet å hente rundt 100.000 kroner.