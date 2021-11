Den opprinnelige tanken var at Peter Jackson skulle lage en to timer lang kinofilm, men da han oppdaget hva som befant seg i arkivene ble det som så ofte vanskelig for den newzealandske filmskaperen å begrense seg. I det ligger en viss ironi med tanke på at Let It Be fra 1970 først var planlagt som TV-serie, men endte som en 80 minutter lang film.