Dette kan ikke erstattes. Det hjelper ikke at restaurantene mener det blir enklere for oss. Jeg vil ikke ha det enkelt. Jeg vil ha det følelsesladet. Som da jeg var på nyåpnede NoMad på 28 Bow Street i London i høst. Hotellet som har forvandlet gamle Bow Street Magistrates’ Court and Police Station til et hotell i verdensklasse. Ikke en QR-kode å se. Bare fantastisk, ektefølt service. Med hud og hår. Det samme på bistroen Baltazar over gaten. Søster-restauranten til New York-utgaven. Herregud. Bare dra. Samme følelse vil du få på Peninsula Paris, hvor ingen hotellansatte peker deg i riktig retning. De følger deg dit. Så her er min klare oppfordring til hoteller og restauranter: kutt QR. Knekk den kjipe koden!