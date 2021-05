NFT-kunst tar av på auksjon

– Det er jo noen som selger NFT hvor det også medfølger et fysisk kunstverk i tillegg til det digitale. Det er absolutt et kapittel i fremtiden vår. Jeg liker det at du kan spore et kunstverk via blokkjeden, i stedet for å bare ha en papirkvittering. Det er med på å skape transparens i et kunstmarked som egentlig er ganske lite transparent.