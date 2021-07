Leie kunst fremfor å kjøpe?

KpA leier ut variert kunst til arbeidsplasser over hele Norge, og har en samling på over 6.000 verk. Da dette var nytt, ble medlemsorganisasjonen etablert for nettopp at kunsten skulle ut til folket, blant annet for sosial utjevning. Ikke minst for at kunst og kultur var oppløftende etter krigen – man var sulten på nye inntrykk, håp og glede. Etter koronapandemien rammet Norge, har man kanskje havnet der igjen – at man trenger noe nytt. Nedstengte kontorer landet rundt resulterte i flere oppsigelser hos KpA, da hjemmekontoret mer eller mindre tok over i lang tid.