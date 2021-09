Forbipasserende stanset kunsttyveri i Nederland

Klokken var såvidt etter halv elleve på formiddagen da en person forsøkte å stjele med seg et Claude Monet-mesterverk fra Zaans Museum. Vedkommende gikk inn og hektet løs bildet og forsøkte så å løpe ut til en ventende scooter. Problemet, som nå vekker mye latter blant politifolk i hele Europa, er at en tilfeldig forbipassende bestemte seg for å blande seg inn. Dermed ble det håndgemeng, før tyven forsøkte å komme seg på mopeden. Akkurat det gikk, men i alt oppstyret mistet vedkommende bildet. Maleriet, som har navnet De Voorzaan en de Westerhem og ble malt for 150 år siden, havnet på bakken, før mopeden forsvant i vill fart gjennom gatene.