Dette er Norges ti dyreste boliger til salgs

1 Langoddveien 63 - 85 millioner kroner

Strandeiendommen på Snarøya har to egne brygger, eget strandhus og er en funkisperle bygget i 1937. Eiendommen ble kjøpt av dagens eiere i 2004 for 18,1 millioner kroner. Siden den gang skal huset være totalrenovert. Huset har vært til salgs siden før sommeren.

(1 / 5)

2 Sigyns Gate 3 - 80 millioner kroner

Byvillaen på Frogner var lenge Norges dyreste bolig for salg, med en prislapp på 100 millioner kroner. Sånn sett kan du kanskje rettferdiggjøre et impulskjøp overfor ektemake, venner og regnskapsfører, siden du nå får 20 prosent rabatt. Samtidig er det fortsatt 80 millioner du skal hente ut av BSU-kontoen til ungene for å sikre deg retten til eiendommen.

For pengene får du da syv soverom, fire stuer og to garasjeplasser, som kan være greit når alle de fattige naboene dine ser beboerparkeringen forsvinne til fordel for rabarbraåker og utekontor for arbeidsløse samfunnsgeografer.

Eiendomsmegler er Jan Fredrik Bonde, som ofte er å finne på de dyreste visningene.

(1 / 5)

3 Løchenveien 4 - 80 millioner kroner

Vil du ut av byen, men har samme budsjett, kan du vende nesen mot Bygdøy. Der har vestkantens hoffarkitekt, Lorentz Gedde-Dahl, latt blyanten trylle frem et hus med aner mot middelhavet, komplett med søyler, jordfarger og rustikt treverk.

Sånn sett er det kanskje greit at huset ligger tett ved vannkanten, så du kan spille Julio Iglesias sine tango-CDer høyt mens du nyter en tung Rioja og lengter sydover på balkongen. Med på kjøpet følger det også 200 kvadratmeter garasje, sigarstue, jaktrom og basseng.

Selger er XXL-eier Øivind Tidemandsen, som har latt sin ekskone bo der de seneste årene.

(1 / 6)

4 Nordraaks gate 25 - 75 millioner kroner

Tilbake på Frogner, finner vi nok en byvilla for salg av eiendomsmegler Bonde. Denne gangen er det snakk om en villa fra 1924, med hage stelt av tidligere slottsgartner Tor Smaaland. Det er så du ser Toppen Bech nikke anerkjennende.

Herskapelig er det også inne, for det er særlig der at huset vekker oppsikt.

Blant annet kan det lokkes med plassbygd innredning og snekkerbygget kjøkken. Det er også trippelgarasje, treningsrom og mye oppgraderinger de siste årene. På riksantikvarens gule liste er huset også havnet.

(1 / 4)

5 Hordnesvegen 278 - 60 millioner kroner

Kanskje er ikke Oslo, Bærum eller Asker noe for deg. Da er det kanskje greit at nummer fem på listen ligger ved Bergen, med den desidert snodigste tittelen. For det er Rieber-familiens hovedsete som skal selges, og tittelen på prospektet er det noe svulstige «The Rieber Garden. når ord blir fattige… OG LIVET RIKT»:

Rikt er det iallefall med bilder. 174 bilder skal vise frem kåken fra sine beste sider, og du må bla deg gjennom 24 bilder før du ser snurten av et hus etter åpningsbildet. Før det er det hagen og diverse kunstverk som skal avbildes.

Huset er fra 1956, med gresstak og en spektakulær plassering mot havet ved Fana utenfor Bergen. Helt enkelt å si noe om husets kvaliteter basert på bilder og tekst er vanskelig, da de første 100 bildene i hovedsak foregår utendørs.

Tomtearealet er på sinnrike 63 mål, mens boligmassen er på rundt 500 kvadratmeter. Da følger det også med fem soverom.

Er du fortsatt nysgjerrig kan det kanskje være hint av informasjon å finne i annonseteksten.

«Noen ganger i livet får man noen helt spesielle opplevelser og muligheter som på mange måter blir livsendrende. Det dreier seg ikke bare om økonomi eller følelser, det er en blanding, en sjelden blanding. Muligheten til å male et nytt bilde, med sterkere og flottere farger, noe som er sjeldent og varig og som vil sette spor etter seg i generasjoner. Det er en mulighet som kommer så sjeldent at for de fleste er det en gang eller to i livet. »

(1 / 5)

6 Løchenveien 12 - 52 millioner kroner

Tilbake i Oslo er det hakket mindre diffust hva du får for 52 millioner. Vel og merke må du klare deg med 1 mål tomt, men du får en sveitservilla med dypvannsbrygge og garasje.

Særlig romslig er det plutselig ikke, da huset kun er på 174 kvadratmeter, eller altså mindre enn garasjen til XXL-Tidemandsen litt lenger nede i samme gate. Men eiendomsmegler Fredrik Dyve kan friste med fremtredende snekkerglede i detaljene, og badstue og glassveranda.

(1 / 5)

7 Otto Blehrs vei 33 A og 33 D - 49 millioner kroner

Og igjen er det eiendomsmegler Bonde som skal friste med villa, denne gangen på Nesøya. 2,5 mål tomt, 387 kvadratmeter bruksareal fordelt på to boliger og 60 meter strandlinje mot vest.

Det ene huset sto ferdig i 1988, eller rett etter at jappetiden hadde klappet sammen høsten før, mens det andre sto ferdig i 2001, akkurat i tide til å se dotcom-boblen sprekke.

Uansett, her er det hva megler beskriver som «normalt god standard», uten å spesifisere om det er normalt for landsgjennomsnittet, eller for boliger til knappe 50 millioner kroner.

Det kommer likevel frem at den eldste boligen har et Boffi-kjøkken. Rikelig med lagringsplass er også et fremhevet poeng.

(1 / 6)

8 Tuengen Allé 11 - 45 millioner kroner

Skrur vi prisen ned fire millioner til havner vi på Vindern. Noen vil hevde at det var dit du ville hele tiden uansett.

Her er det snakk om hundre år gammel luksus, pakket inn i mur. Villaen ligger på egen 1,6 mål tomt, med både garasjeanlegg og oppbygget hageanlegg, og har 432 kvadratmeter boligareal.

(1 / 5)

9 Vestbygdvegen 226 - 45 millioner kroner

Om Toppen Bech hadde nikket i sted, hadde hun dånet nå. For dette er ordentlig herskapshus.

Ifølge eiendomsmegleren blir «området i vesthellingen til Mjøsa i Stange kommune omtalt som "Norges Toscana" for sitt bølgende landskap, smale landeveier og gressende dyr på grønne enger». Det får stå for meglers regning, men pent er det uansett.

987 mål tomt med gårdsdrift og forskning har vært dominerende her, men nå har landbruksdepartementet bestemt seg for å selge. Med på lasset følger blant annet en leiekontrakt med Norsk Sau og Geit, og en egen suite forbeholdt kongen.

Eiendommen ligger på Ottestad i Stange og gården skal være omtalt i kongesagaene.

(1 / 6)

10 Apalveien 45 - 42,5 millioner kroner

Apalveien. Smak på det. Det smaker borgerlig. Og det er det hvertfall her, i på 1,6 mål tomt og med nyoppussede kvaliteter. En perle kaller megleren huset, som er tegnet av arkitekt Oscar Hoff. Vanligvis har dyre hus i Norge egne navn, men vi måtte altså ned på plass nummer ti før vi landet på Hoffstua, som altså er til salgs her.

Det er Glitre Rehabilitering som står for salget, etter å angivelig ha rustet opp boligen for drøye 20 millioner kroner.

(1 / 4)

Østre Holmen Gård

Den dyreste eiendommen for salg i norge ligger forøvrig ikke på Finn. Det er Østre Holmen Gård, som kom for salg før sommeren. Men etter hva Finansavisen erfarer skal den fortsatt være til salgs, uten at den nødvendigvis er annonsert noe sted.

Da eiendommens salg ble diskutert i vår var det snakk om en pris rundt 170-175 millioner kroner for eiendommen med adresse Holmenkollveien 19, rett ovenfor Smestadkrysset i Oslo mellom Vinderen og Holmendammen.

Eier er Trygve Bjerke. Den profesjonelle eiendomsinvestoren ga i 2007 60 millioner kroner for eiendommen. Hvis han lykkes, snakker vi følgelig om en gevinst på opp mot 110 til 115 millioner kroner for eiendommen, som er nær 30-doblet i verdi på 25 år.

Av eiendomstransaksjoner i Norge gjennom tidene, er det ifølge avisen få som kan matche Bjerkes hvis han skulle lykkes.

Foran ligger uansett Arne Fredlys raske tilbakekjøp av Munkebakken på Lysaker fra Aker, selv om partene fortsatt krangler om prisen var 200 eller 250 millioner ettersom transaksjonen inneholdt oppgjør av mellomværende. Hvis man skal inkludere nykjøp, rangerer også Olav Nils Sundes kjøp til 236 millioner på Tjuvholmen foran.