Porsche er verdens mest verdifulle luksusmerke

Noen merker er mer kjent enn andre, og kampen om den sterkeste merkevaren er intens. Bare tenk på Cola vs. Pepsi, McDonalds vs. Burger King og så videre.

Samtidig finnes det merkevarer som oser kvaliteter prentet inn hos forbrukere gjennom årevis med markedsføring og prestasjoner.

Og på listen over luksusmerkene er det altså Porsche som troner soleklart øverst over de mest verdifulle merkevarene.

Brand Finance analyserer hvert år hvilke selskaper som har de sterkeste og mest verdifulle merkevarene.

Og Porsche merkevareverdi har økt fra 19 til 29 milliarder dollar. Over en femårsperiode argumenterer analyseselskapet med at selskapets merkevareverdi har økt med seksgangeren.

Mest verdifulle luksusmerke 1. Porsche 2. Cartier 3. Louis Vuitton 4. Chanel 5. Hermés 6. Gucci 7. Ferrari 8. Rolex 9. Coach 10. Dior Brand Finance

Begrunnelsen til Brand Finance er selvsagt ganske pompøs.

«Kombinasjonen av Porsche`s lange arv, tillit til selskapet og deres dedikasjon til diversifisering, innovasjon og ettermarked er det som virkelig gjør at bil-titaten skiller seg ut fra sine konkurrenter».

Ettermarked er altså det som gjør Porsche til et luksusmerke. Det vil falle en del eiere av amerikanske elbiler tungt for hjertet å lese.

Artig nok er det likevel på grunn av elbilen - som er et luksusprodukt i utlandet og et hverdagsprodukt i Norge- som for alvor sikret selskapet en såpass sterk plassering.

Elbilvinner

For merkevareverdi kalkuleres utifra en rekke parametere, blant annet markedsføringsbudsjett, omsetning, forventet fremtidig inntjening og generell forretningsdrift,

Men det er altså deres satsning på miljø og fremtid som forankrer topposisjonen, da med deres første elbil Taycan.

Andre selskaper som troner høyt på listen er Cartier, som har økt sin merkevareverdi med nærmere 40 prosent, til 13,6 milliarder dollar. Videre på listen følger Louis Vuitton, som ble dyttet ned fra andreplassen.

Andre sterke merkevarer er Chanel, Hermes og Gucci, før Porsche-rival Ferrari tar syvende. Deretter følger en annen norsk favoritt, Rolex.

Sterk eller verdifull?

Det som er interessant er at Brand Finance også rangerer den sterkeste merkevaren. Og der troner Ferrari på førsteplass, mens Rolex følger på andreplass. Blant luksusmerkenene er Porsche verdens mest verdifulle, men det er bare det åttende sterkeste.

De sterkeste luksusmerkevarene 1. Ferrari 2. Rolex 3. Giorgio Armani 4. Prada 5. Lamborghini 6. Aston Martin 7. Lancôme 8. Porsche 9. Estée Lauder 10. Gucci Brand Finance

Sagt litt enklere, Porsche er den sterkeste merkevaren i sitt segment, mens Ferrari er den sterkeste merkevaren målt i den generelle oppfatningen av luksus på tvers av segmenter, det være seg biler, klokker eller klær.

Forvirret? Vel, enklere forklart, for klokkeentusiaster er Rolex en sterk luksusmerkevare, men de vet at det finnes enda dyrere og mer eksklusive klokker. Men for folk flest er Rolex en av de sterkeste luksusmerkene i verden, uavhengig av hva du snakker om.

De sterkeste norske

Forøvrig kåret Brand Finance de sterkeste norske merkevarene tidligere i år, men der er det mer penger enn luksus.

På listen topper, ikke overraskende, Equinor. Selskapet, tidligere kjent som Statoil, har en merkevareverdi rundt en tredjedel av Porsche.

Videre på listen følger kjente aktører som Telenor, DNB, Yara og Norwegian.

Ifjor mente lederen for kåringen at Telenor kunne klatre forbi Equinor i år, men sånn ble det altså ikke.

XXL holder på tiendeplassen.