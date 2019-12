Garry Kasparov mener Donald Trump kjemper Vladimir Putins kamper hele tiden

– Jeg er ikke glad i å snakke om moral i en kapitalistisk verden. Men investering i Russland handler ikke om «risk and reward». Det er et moralt spørsmål, sier Garry Kasparov.

Han har markert seg som en betydelig kritiker av Vladimir Putin og tatt til orde for en demokratisk modell slik som i Skandinavia.

– Å investere i Russland er som å investere i Nazi-Tyskland midt på 1930-tallet. Og jeg understreker midt på 30-tallet. I 1936-37 trodde mange folk det var en fin mulighet å gjøre gode penger ved å investere i Tyskland.

– I dag er Putins regime en eksistensiell trussel for den frie verden fordi han vil ha kaos. Han er konsistent i at han vil spre kaos og svekke institusjoner. Han bryter internasjonale avtaler og hjelper Bashar al-Assad med å stimulere til krig med kjemiske våpen og teppebombing.

« Putin bryr seg ikke om lover. Å bryte regler er en nøkkel i hans politiske spill både hjemme og ute i verden » Garry Kasparov

– Han bidrar til å skape massive flyktningkriser i Europa og forstyrrer valg over hele verden. Lover og regler gjelder ikke. Russland er en mafiastat. Man kan alltid gjøre en deal med mafiaen, men det gir en annen type risiko - ikke markedsrisiko, men stor politisk risiko fordi man opererer i en verden der tradisjonelle lover ikke gjelder.

Kasparov forsøkte seg som presidentkandidat i Russland. Det endte i arresten høsten 2007, etter en demonstrasjon mot valgfusk. Han måtte tilbringe fem dager i fengsel. Foto: NTB Scanpix

– Trump kjemper Putins kamper

Garry Kasparov er hyppigere i Oslo enn de fleste andre steder i verden. Noe av årsaken er at han er styreleder i Human Rights Foundation, som årlig står bak arrangementet Oslo Freedom Forum.

– Jeg bryr meg om at menneskerettighetene er svekket de seneste årene og at totalitære regimer har vært i vekst. Trenden de seneste 13 årene er negativ. Det rammer alle.

– Man kan godt ignorere det som skjer i Kina, i Russland og i Iran, men til syvende og sist svekker det friheten hjemme også. De holder seg ikke til sine egne territorier, men er aggressive også i den frie delen av verden. De sprer viruset sitt.

I 2003 tok Kasparov i bruk hypermoderne 3D-briller i kampen mot computeren X3D Fritz. Det holdt bare til uavgjort. Foto: NTB Scanpix

– Bare se på USA der Putin har klart å skape kaos i ett av verdens sterkeste demokratier. Jeg tror USAs demokrati er sterkt nok til å stå imot dette, men Donald Trump kjemper Putins kamper. Han er til nytte for Putin hele tiden.

« Noen ganger føler jeg meg som en som må berolige folk hele tiden fordi det er så mange dommedagsprofeter der ute som spår at verdens ende er nær » Garry Kasparov

– Folk investerer også i Saudi Arabia etter det som skjedde med Jamal Khashoggi. Man kjøper i børsnoteringen av Saudi Aramco. I Saudi Arabia må selv kongen og kronprinsen følge visse regler, så det er en viss lovlig stabilitet.

Han mener imidlertid at Saudi Arabias mulighet til å ødelegge verden er minimal i forhold til hva Putin kan og vil.

– Mange av mine temaer handler om Russland og USA, og for tre år siden fant jeg en organisasjon som jobber for at politikken ikke skal gå for mye til venstre eller for mye til høyre, der jeg er aktiv, sier han.

Garry Kasparov Født i Baku i Aserbajdsjan i 1963. Tidligere profesjonell sjakkspiller. Nå politisk aktivist. Var verdensmester i sjakk fra 1985 til 2000. La opp i 2005. Kasparov var medlem av Sovjetunionens kommunistparti fra 1984 til 1990, da han var med på dannelsen av Det demokratiske partiet før han brøt ut og dannet Choice of Russia. I 1996 støttet han gjenvalg av Boris Jeltsin. Senere grunnla han Den forente borgerfronten og ble medlem av Det andre Russland som besto av opposisjonspartier. I 2006 organiserte han en anti-Putindemonstrasjon og i 2007 ble han arrestert etter en protest i Moskva. I 2013 søkte han om latvisk statsborgerskap, noe som ble avslått. I 2014 ble han innvilget kroatisk statsborgerskap. Kilde: Wikipedia

– Jeg er en av få optimister

Finansavisen intervjuet Kasparov i forbindelse med at han i november var gjestetaler på Sem & Johnsens eiendomskonferanse. Slike taler holder han opp mot 30 av i året, hvorav han innkasserer 60.000 dollar hver gang.

Blant temaene Kasparov dekker er kunstig intelligens (AI) og nettsikkerhet. Kasparov fremhever at årsaken til at han er så populær er at han er en av få som er optimistisk til fremtiden.

VM-kampen i 1984, mellom mesterne Anatoly Karpov og Garry Kasparov, ble et av sjakkhistoriens største drama. Kasparov ledet 5-0 og trengte kun én seierfor å vinne, men etter 48 partier på stillingen 5-3 ble hele kampen avlyst. Året etter vant Kasparov tittelen, som yngstse verdensmester noensinne. Foto: NTB Scanpix

– Det er veldig mange som er negative og spår verdens undergang. Jeg er en av få personer som er optimistisk til fremtidens IT-sikkerhet, sier Kasparov.

– Noen ganger føler jeg meg som en som må berolige folk hele tiden fordi det er så mange dommedagsprofeter der ute som spår at verdens ende er nær.

« Men kreativitet er noe vi mangler i dag. Mye handler om å velge trygge løsninger. Vi glemmer at risiko og avkastning henger sammen » Garry Kasparov

– En av de store utfordringene i dag handler om hvordan man beskytter friheten, og jeg synes det passer svært godt til profilen min og evnene mine til å knytte ting sammen.

– Hvor kommer din interesse for IT fra?

– Noen jeg kjenner har en lang historie om hvordan data influerer oss mennesker, og nå har nettsikkerhet også en stor politisk interesse.

– Jeg synes det bringer sammen to elementer - menneskers individuelle rettigheter og teknologi. Begge deler henger sammen. En av de største utfordringer i dag er hvordan vi beholder friheten og samtidig bruker alle fordelene med ny teknologi. Det passer min profil og evne.

Hans foredrag i Oslo het «De rette trekkene for et marked i endring».

– Jeg snakker om «spirit» ved innovasjon. Det handler om å ta større risiko. Jeg vet fra mine tidligere dager - så lenge man har utfordringer foran seg, og at man kan utvikle seg, så går livet fremover.

– Men kreativitet er noe vi mangler i dag. Mye handler om å velge trygge løsninger. Vi glemmer at risiko og avkastning henger sammen. Hvis man tar mindre risiko, så reduserer man avkastningen også. Hvis man ikke trykker penger, da.

– Jeg snakker om hvorfor mennesker skal se på maskiner som allierte og ikke fiender. All ny teknologi er med på å endre verden. Det handler bare om å tilpasse seg. Arbeidsplasser vil utvikle seg. Det skaper store utfordringer for folk blir berørt, men jeg ser ingen grunn til å få panikk av den grunn. Det er bare en ny type utfordring som krever en ny type løsning.

« Magnus spiller ikke like bra i Norge som andre steder og vil derfor ikke risikere tittelen i Norge der han har mer press på seg » Garry Kasparov

– Magnus spiller ikke like bra i Norge

Kasparov selv bruker halvparten av sin tid på foredrag og reiser. Resten av tiden spinner han på legendestatusen innen sjakk.

– Jeg driver mye sjakkpromotering og sjakkeventer i USA, men, men også andre steder i verden. Og jeg har mange følgere i sosiale medier. Antallet Twitter-følgere passerte nylig 500.000.

Og han har familie med kone, en datter på 13 år og en sønn på fire. De tre ukene etter Finansavisens intervju hadde han planlagt reiser til Vilnius, Italia, New York og Los Angeles.

– En av de store utfordringene idag er hvordan vi beholder friheten og samtidig bruker alle fordelene med ny teknologi. Det passer min profil og evne, sier Garry Kasparov. Foto: Eivind Yggeseth

– Mitt liv er busy, slår Kasparov fast.

Et tilbakelagt oppdrag er dog å være mentor for Magnus Carlsen, slik han var i 2009. Sjakklegenden møtte Carlsen kun dager etter ydmykelsen Carlsen ble utsatt for i finalen i VM i Fischer-sjakk.

Kasparov mener hjemmebane var en ulempe for Carlsen.

– Når man ser på Magnus' resultater i Norge vs. resten av verden så er han dårligst i Norge. Han har problemer i Stavanger. Jeg tror det handler om press. Jeg hadde slike «issues» for 20 år siden der det var forventet at jeg skulle vinne hele tiden.

– Det handler om psykologi og å være utmattet av spille god sjakk mot gode spillere samtidig som man har hjemmebane. I fotball er det en fordel, men her er det definitivt en utfordring.

– Finaletapet er ikke tegn på hans fall. Han er fortsatt den mest interessante spilleren. Han er for kreativ til det og for opptatt av å forbedre sjakken. Han har flere gode år foran seg.

– Hjemmebaneulempen er grunnen til at han ikke vil ha sjakk-VM i Norge. Jeg vil ikke spekulere, og er ikke psykolog, men Magnus spiller ikke like bra i Norge som andre steder og vil derfor ikke risikere tittelen i Norge der han har mer press på seg.

« Å vite hvordan man spiller sjakk hjelper ikke, men å se det store bildet er viktig » Garry Kasparov

Kasparov: Like god som Carlsen

I romjulen er det VM i hurtig- og lynsjakk, men ifølge Kasparov hadde Carlsen funnet tilbake til humøret allerede få dager etter nederlaget.

– Jeg møtte ham på middag hos faren sammen med noen supportere. Han var i godt humør. Jeg hadde også dårlige turneringer. Det viktige ikke å miste lidenskapen for sjakk etter noe slikt. Han har store seire foran seg. Og han er ikke mer enn 29 år.

– Hvem er best av deg på topp og Carlsen på topp?

– Jeg liker ikke sammenligningen. Da jeg var på topp var sjakken annerledes. Det jeg visste var at jeg vet lite i forhold til det Magnus vet i dag. Husk at han også har lært av meg. Jeg liker ikke å kåre verdens beste sjakkspiller. I fotball liker noen Pele, mens andre liker Maradona eller Messi.

– Er nivået i sjakk høyere i dag enn da du spilte?

– Gjennomsnittet er sterkere nå. For å vinne sjakk i dag kreves mer jobb enn det krevdes for 20 år siden. Spesielt de svakere spillerne er blitt sterkere. De vet mer som følge av datamaskiner. Talent er ikke lenger nok. Man må jobbe hardt også. Jeg jobbet også hardt, så toppen er nok den samme, men forskjellen er at man må investere mer energi hele tiden fordi alle er gode.

Tror ikke sjakk gir suksess

Man ville kanskje tro at verdens mest toneangivende sjakkspiller ville anbefale investorer å spille sjakk for å forbedre investeringene sine.

– Det handler ikke om å spille sjakk. Det handler om at man analysere resultatene sine. Sjakk hjelper deg å forstå hva som var riktig og galt. Det er viktig. Å vite hvordan man spiller sjakk hjelper ikke, men å se det store bildet er viktig.

– Gjør det sjakkspillere til mer suksessrike forretningsmenn enn ikke-spillere?

– Nei, sjakkspillere er ikke mer suksessrike fordi evnene til å forutse og analysere bare er ett av elementene som behøves i forretningsverdenen. Jeg er ingen god forretningsmann, og jeg vet det. Jeg er ikke god på «micro management». Alle har sine styrker og svakheter. Jeg snakker om hvordan man kan utnytte styrker i virksomheten sin.

– Du snakker på en eiendomskonferanse i Oslo. Hva vet du om eiendom?

– Jeg vet begrensningene på mine evner. Jeg kan snakke om det jeg vet og jeg kjenner uvitenhetens begrensninger. Jeg kan snakke om strategi, beslutninger, AI, cyber security og effekten av våre beslutninger innen politikk. Alt er i grensen av mine kunnskaper, men jeg kan snakke om et stort område, sier Kasparov.

Garry Kasparov er en engasjert menneskerettighetsaktivist, når ikke han bruker tiden på å snakke om sjakk. Foto: Eivind Yggeseth

På 32 hvite og 32 sorte brikker var begrensningene hans små. Kasparov var på verdens sjakktrone fra 1985 til 2000 - mest kjent for partiene mot Anatolij Karpov 1984-85, 1986, 1987 og 1990.

De som rokket ved Kasparovs seiersrekke var først datamaskinen Deep Blue, som i 1987 tvang mesteren i kne. Verdensmestertittelen mistet han i 2000 til Vladimir Kramnik, men fortsatt hadde ingen utfordret ratingen hans på 2.851 som først ble forbigått av Magnus Carlsen i 2012.