I Fuggerei har leien vært uendret siden 1516

Trodde du Bezos var rik? Tenk igjen. Trodde du Tutakamon var rik? Tenk igjen. Egentlig er det Jakob Fugger «den rike» som har antageligvis har hatt mest spenn opp igjennom tidene. Og det er ikke bare nylig at triggerord som «corporate social responsibility» har vært hipt for énprosentene. Denne merkantile tyskeren, født i siste halvdel av 1400-tallet, bygde i sin tid et helt nabolag for sin hjembys fattige i Bayeren. Leien var tilsvarende 0,88 euro i 1521 – årlig.

500 år etter er prisen totalt uendret. Men omgivelsene og bygningene er bevart.

Fugger-familien Blant de aller rikeste i historien. Sammenlignes med verdiene til John D. Rockefeller. Stammer fra Tyskland (siden 1357) og gjorde det stort på handel, tekstil og gruve-business. I kongelig slektskap gjennom tidene, da som sponsor av fyrstehuset Habsburg. Det mest kjente familiemedlemmet er Jakob Fugger «Den rike» (1459–1525).

STASELIG: Deler av «byen i byen» var svært utsatt for bombing under andre verdenskrig. Men den ble raskt bygget opp igjen i identisk stil som før. Foto: Getty Images

Harde kår

Selv om han nå fyller over 500 år, var Jakob Fugger forut sin tid. Han var bankmann, handelsmann og eide flere gruveselskaper. Han tenkte også på det å motvirke utnyttelse og inflasjon av Fuggereis innbyggere. Han sikret dem ved å etablere en ideell organisasjon, hvis mål var å opprettholde nabolagets funksjon. Det lykkes han med. Stedet drives på samme vis den dag i dag – og det vil den sannsynligvis fortsatt gjøre om nye 500 år.

Hvemsomhelst får derimot ikke bo i Jakob Fugger den rikes lille utopiske enklave. Potensielle leietakere må fylle en rekke krav. Beboere må være fattige katolikker som har bodd i den rundtliggende byen Augsburg i to år, samt at de som person må være uten gjeld. I dag er det et par hundre innbyggere fordelt på de mange boligene.

Må be for den avdøde rikingen

Om du blir så heldig at du får bo i pittoreske omgivelser for under én euro årlig blir du også pålagt noen – for det moderne menneske – finurlige regler. Eksempelvis stenges dørene inn til landsbyen klokken 10 på kvelden og det er forventet at du da er hjemme. I tillegg må du tre ganger daglig avgi en bønn til Fugger-familiens gode helse.

Ønsker du å titte innom Fuggerei den dag i dag må du betale inngangspenger, pålydende 5 euro. Det er vel seksgangeren av leien dagens innbyggere må betale.