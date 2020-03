Satser på drive-in show

Nå håper han at prosjektet vil gi litt penger i kassen slik at de kan være i arbeid noen uker eller måneder lengere. På sikt håper han likevel at folk ønsker og møtes igjen.

– Jeg håper og tror at drive-in konseptet på mange måter vil fordufte, og at folk vil stå side om side ved hverandre igjen når dette er over. Det er noe å kunne stå ute og drikke et glass vin eller øl med kompisgjengen, sier han.