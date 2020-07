På innsiden av IKEAs «Democratic Design Days»

Blant de 17.000 faste beboende i Älmhult, jobber over 4.000 av disse for interiørgiganten. Hver dag ankommer 4.500 pendlere inn med morgentoget fra større byer som Malmö og København. Tettstedet har flest nasjonaliteter i Sverige per innbygger og ble for to år siden hedret med prisen «Årets tillväxtkommun», alt takket være den «svenske maskinen».