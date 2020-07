Ralph Lauren og den amerikanske drømmen

En såkalt gjeng, eller subkultur som handlet om å stjele Polo Ralph Lauren. Det startet med en vennegjeng fra gettoen «Crown Heights» i Brooklyn i 1988. Mest kjent av medlemmene er rapperne Rack-Lo, Fi-Lo og Thirstin Howl The 3rd som alle har blitt kjent som grunnleggerne av bevegelsen.

På slutten av 1980-tallet var det to forskjellige fraksjoner: «United Shoplifter’s Association» og «Ralphie’s Kids». Etterhvert ble de slått sammen til det som nå er kjent som «The Lo Life Crew». Denne bølgen spredte seg til flere hundre medlemmer flere forskjellige stater i USA.

Medlemmene kom ofte fra dysfunksjonelle, fattige familier fra gettoene rundt New York. Målet ble å ha mest mulig fra Polo Ralph Lauren fordi det representerte velstand.

I løpet av 1990-tallet ble de mer kjent for sine kreative geskjefter. Mest kjent er en episode der 40 medlemmer gikk rundt i hver sin badekåpe fra Polo Ralph Lauren i skateparken.

I denne epoken var New York preget av en crack-epidemi, HIV-epidemi og falleferdige bygninger. Blant medlemmene har det blitt beskrevet som en krig på åpen gate. Veldig mange av medlemmene døde eller havnet i fengsel. Også der, iført Polo Ralph Lauren brakt inn fra utsiden av murene.

Det holdes fremdeles samlinger der entusiaster kan vise frem samlingen av plagg fra Polo Ralph Lauren. Utenfor Times Square holdes fremdeles ”Lo Goose on the goose” , samt en årlig grillfest i Highland Park, Brooklyn.

I 2016 publiserte George «Rack-Lo» Billips boken Lo Life: An American Classic. Thirstin Howl The 3rd skrev boken Bury Me With The Lo On det samme året.