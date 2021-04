Nye noter for fjernundervisning

– Det mest spennende med dette er Spirio Cast. Det vil si at pianistene kan kringkaste sin egen musikk for andre Spirio-eiere og dele med dem. Dette tar også fjernundervisning ett skritt videre. Det er mange professorer som nå slipper å reise mellom USA, Asia og Europa for å ha undervisning. De kan spontant ta en undervisningstime, sier Gaus og setter på en demonstrasjon av en undervisningsøkt hvor pianisten demonstrerer sitt flygel i New York. Han snakker via den medfølgende ipad-en, spiller og forklarer mens tangentene på flygelet her i Oslo beveger seg. Lyden er 100 prosent akustisk i Steinway-kvalitet.