Tenk deg at du er steinrik. Så rik at en Range Rover Sport er et søksmål, ikke en farkost du ferdes i. Så rik at du gjerne har flere Rolls-Roycer. Vel, da er det vel utenkelig å ha sigarene dine i en vanlig humidor. Kreti og pleti har da humidor. For alt du vet følger det med IKEA-kjøkkenet. Noe annet er vel utenkelig, tenker du.