Bygg ditt eget Titanic i Lego

Nå kan du kanskje få anledning til å tenke litt selv, for LEGO har latt seg fascinere de og. Dermed kan du snart bygge din egen Titanic. 9.090 klosser skal skape det en gang så kjente skipet i 1:200 format. Da får du altså ditt eget luksusskip på 1,3 meter å utfolde deg med. Da er også motoren bevegelig, og den vil rotere propellen om du fikler med ting. For ikke å snakke om at den har ankere som kan heises opp og ned. Dette betyr også at du skal bygge interiøret, og skipet vil være enkelt å splitte opp. Det er et must, tross alt, når du får gjester og vil vise dem hva det er du bedriver tiden din med mens de er i styremøter og på fotballtrening.