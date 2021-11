Tomt for papir. Etter 30 utgaver og mer enn ti år på blokken var det over for fysisk form i 2010. Magasinet tok baksete. Ekteparet bak – nå med tre sønner – fortsatte andre geskjefter. Redaktør Karl Eirik Haug og art director Stéphanie Dumont glemte dog ikke suksessen. Gjennom årene hadde blekka – distribuert i 21 land – blitt kåret til blant annet «Magazine of the Year» av Society of Publication Designers. Skrytelista gir også rettigheter til fair bruk av namedropping.