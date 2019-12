Rent Mel gjør ikke rent bord

Miskmask av skandinavisk og italiensk tilbud, tilknyttet hotellet Citybox Oslo. Bestilling av maten gjøres ved disken og forvent et par minutter i kø. Det er populært, men litt uforståelig hvorfor. Helt OK pizza, og litt for kjedelige bakevarer. Greit sted å stoppe innom om du ikke har for dårlig tid.

Sted: Prinsens gate 6A

Pris lunsjretter: 155 - 209 kr

Tid før maten kom: 15 minutter

Besøkt: 26.11.19

Terningkast: 3