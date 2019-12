Burger Joint - Ikke lenger byens beste burger

– Jeg gleder meg alltid til en tur innom her. Da jeg bodde i nærheten var dette stamstedet, sier Short.

De to anmelderne har trukket ned i kjelleren under Latter, for å nyte det som lenge har vært kjent som en av hovedstadens beste hamburgere.

Men det går fort opp for dem at det kanskje ikke blir den innertieren de ventet seg. Mer om det straks.

Burger Joint Et av Oslos kuleste burgersjapper da den kom for noen år siden. Men suksess gjør lat, og stedet har mistet både edge og litt av ordenssansen. Godt, men ikke godt nok fra dem som burde være best. Sted: Holmens gate 3 Tid før maten kom: 10 minutter Pris lunsjretter: 132 - 365 kroner Besøkt: 11. desember 2019 Terningkast 3

Selgers drøm

Long kikker på menyen, og oppfører seg som en markedsførers drøm. Ordet bestseller på menyen er alt som skal til og han bestiller seg en Bacon Supreme. Burgeren frister med crispy bacon, sveitserost, aioli, sopp, salat, tomat & grillet løk. Det er all grunn til å forstå hvorfor denne komboen selger godt.

Og når burgeren finner veien til bordet er det en lekker rett å se på. Salaten er frisk i fargen, og det samme er brødet. Men når bitene inntas blir det dessverre åpenbart at dette ikke kan bli full pott. Til det er brødet et knepp for tørt og baconet ikke helt crispy nok.

– Er de blitt litt late her? Er de rett og slett blitt mette av burgersuksessen?, spør Short.

Mens Oslos løper beina av seg for å velge vegetar, har Short derimot bestemt seg for å teste kyllingburgeren med navnet Crispy Chicken.

For mange steder et slapt alternativ bestående av en klump mukk-kjøtt, men slik er det altså ikke på Burger Joint. Kyllingburgeren her er kjent for å være en verdig utfordrer til storfepucken.

Det blir dessverre ikke helt som han håpet på.

For crisp

– Jada, jeg skjønner at det er crispy, men dette er jo mer hardt, sukker Long om sin sprøstekte kylling. For selv om kyllingkjøttet er imponerende mørt og saftig, er den friterte stekeskorpen så hard at det blir ubehagelig.

– Du skal ha et godt bitt og et sterkt tannkjøtt for at det skal være en god opplevelse, fremfor sår gane.

Han er åpen for at det kan være en glipp på kjøkkenet, for innsiden av burgeren er rørende mør og smakfull. Problemet er at resten av burgeren smaker svært lite.

Aiolien smaker nesten ingenting, og ingen av de andre komponentene, inkludert rødløken bidrar med nevneverdig mye. Resultatet blir en saftig, til tider for sprø burger som ikke smaker så mye annet enn brød og kylling.

Dårlig deleplan

Det hjelper ikke at deleretten, en porsjon Nachos Con Carne, ei heller vekker særlig grad av entusiasme. Den er ganske god, men ikke fantastisk, og svært mettende.

– Pommes fritesen er akkurat så god som den bør være, men jeg hadde levd godt og antagelig lenger om jeg skippet den, sukker Short litt tankefullt.

Forkortelsen for Burger Joint er å spore flere steder og er midt i blinken på Aker Brygge, hvor gøyale meglere kan rope at de skal få seg en kjapp BJ før de skal ut og drikke juniorene under bordet.

Men det er ikke det eneste som føles litt passe med stedet.

En gang var Oslo ungt og kult. Eller det var iallefall det reklamebransjen lurte alle til å tro på 90-tallet. Men den gangen var det gjevt med burgersjapper.

Det var ikke mange reelle alternativer til klovnen og kongen, før de amerikanske kjederestaurantene sakte men sikkert fikk et par superkule utfordrere som la grunnlaget for burgerbyen Oslo.

En av de første var Beach Club, den legendariske burgerskappa på Aker Brygge. Men med årene ble den utslitt, og i fjor ble den heldigvis avlivet.

Det underlige er at Burger Joint på mange måter overtok den gamle burgertronen på brygga, men allerede virker det som om forfallet har fått tak. For denne sjappa føles ikke ung og kul lenger.

For der møbler og den campingvogn-aktige stålveggen var sjarmerende ved åpning for 4-5 år siden, begynner alt å bli en anelse patinert nå. De fleste tak, vegg og tv-flater har små dråper av stekeos- og fett på seg, og i vinduet ligger det murpuss som har løsnet for lenge siden.

– Kanskje en ide å introdusere konseptet julevask her og, sier Long.

Ned fra tronen

– Dette var lenge en av mine favorittstedet for en hamburger, men nå føles det mer som et stoppested før after ski. Et sted som gradvis har gått fra ganske kult, til bittelitt rølpete. Burgeren er fortsatt god, men den er ikke beste, sukker Short.

– Jeg er helt enig. Og det er synd, for dette er egentlig et av de kuleste hullene i veggen i Oslo. Det føles som jeg blir bedratt av en gammel flørt, sukker Long.

– Det føles lenge siden jeg bodde rett rundt hjørnet her, men det er bare noen år. Hva skjedde, sier Short.

– Jeg holder fast med at de er mette og late. En god vask av lokalet, en liten oppstramming på kjøkkenet og noen nye sausideer og Burger Joint vil fort ta tilbakeburgertronen. Men at de ikke er der akkurat nå, det er i overkant tydelig.