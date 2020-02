Alt stemmer på Code Restaurant

Mindre enn ett minutt etter at duoen har bestilt drikke, står knallgodt surdeigsbrød med pisket smør på bordet. De fire halve skivene forsvinner i rekordfart, og den tilstedeværende servitøren spør om de ønsker påfyll i brødkurven. Duoen vet at det venter både for- og hovedrett og takker erfarent nei.