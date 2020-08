Lunsjguiden: Venti-Venti - God mat og G-strenger

Fadderuker og en solfylt onsdag på Tjuvholmen kan vi sette likhetstegn mellom. Ungdom med store tatoveringer og små bikinitruser sitter tett i tett. Uten blygsel, og uten mine til å kle på seg et eneste ekstra plagg, spankulerer de rundt på tyvens holme. Utsikten fra Venti-Venti til fesjået, er av premium klasse.

– Hadde vi vært menn, og på vår alder, ville vi fått stempel som gamle griser nå, sier Short og kikker på havet og havet av minimalisme når det gjelder bekledning.

Long nikker seg enig og ser nesten litt brydd ut når tre piker i string strutter forbi bordet deres i dryppende våte overdeler, barføtt og i det diametralt motsatte av det bestemor-generasjonen ville beskrevet som «godt hold».

Venti-Venti Åpnet i juli 2020 i Astrup Fearnley-museet på Tjuvholmen. Menyen er typisk italiensk: bruschetta, salater, pasta, sjømat og de ikke like italienske rettene hamburger og fish & chips. Superherlig service, god mat. Fantastisk beliggenhet for en forretningslunsj. Det er særdeles mange skjorte-og-slipsmenn i området med tilhørende damer. Sted: Strandpromenaden 2. Pris lunsjretter: 175 - 335 kroner. Tid før maten kom: 15 minutter. Besøkt: 12. august 2020 Terningkast: 6

Fantastisk service

De to er blitt vist til et bord i solen, i første rekke til det corona-uvennlige scenariet som utspiller seg fem meter unna. Servitørene har gjort hva de makter for å få lunsjguidens utsendte, som de er lykkelige uvitende om, til å føle seg velkomne. De er på pletten uten pause, er blide, flørter på italiensk vis og er til fingerspissende profesjonelle. Selv de flyvende, gråhvite, skrikende skapningene passer inn i de sommerlige scenene på utsiden av bordet. De bestiller noe kaldt i glasset. Long går for bruschetta med parma. Med unntak av om hun skal velge cæsarsalat eller salat med chevré, er det ingen andre alternativer på Shorts analyse av menyen: Shorts shorts er blitt ubehagelig trang i løpet av fire sommerferieuker i sus og dus på Sørlandet.

– Jeg tar en chevrésalat, takk, sier hun og stryker seg skamfull over den lite flatterende kulemagen.

INNBYDENDE: Maten er upåklagelig.

Velsmakende fra a-å

Et kvarter, og uendelig mange halvnakne spankuleringer forbi senere, dukker en smørblid kokk opp med føden. Både bruschetta og salat blir servert på store tallerkener som fargerike kreasjoner. Akkompagnert av det tatoverte bikinishowet på utsiden, setter de to kniv og gaffel i kunstverkene som konkurrerer med kunsten i bygget de sitter på utsiden av: Astrup Fearnely-museet.

– Veldig rart med de tynne skallene av appelsin og de små bitene av rogn, men bortsett fra det vil jeg gi både bruschetta, parmaskinken og det andre tilbehøret toppscore, sier Long og fullfører sin italienske fristelse.

– Det er uvanlig at du er ferdig med måltidet før meg, sier hun med den trange shortsen og fortsetter sin salat-diett:

– Men denne dietten kunne jeg, med nok vin, levd på til jul. Salaten er crispy, tomatene smaker sol, dressingen er perfekt porsjonert og den lune, hvite geitosten på brød, er servert i rause porsjoner. Egentlig skjønner jeg ikke hva som kunne vært gjort bedre, sier Short.

HYGGELIG UTESERVERING: Her er det bare å ta på solbrillene og nyte Oslo-sommeren.

Nesten topp, men...

Igjen passerer det unge kvinner med store bryster og små bikinitruser så tett at det nesten føles inntrengende på de to middelaldrende lunsjanmelderne. Short tar ordet først:

– Service og mat står vel egentlig til en sekser. Hadde det ikke vært for de forstyrrende, tatoverte, lettkledde pikene, og at de ikke har hvite duker, men serverer som om dette var en café, ville sekseren vært soleklar.

Long, som oftest er den strenge, kritiske kvinnen med falkeblikk for detaljer og er utstyrt med en gane som kjenner ting de færreste skjønner, er for en gangs skyld uenig:

– Hva skal vi trekke for her? God mat, utsøkt service, utsikt over sjøen og et museum i internasjonal klasse vegg-i-vegg? Hvis ikke dette er perfekt for både norske og internasjonale gjester, vet ikke jeg. Nå synes jeg du er streng. Verden har gått videre. Hvit duk er ikke det eneste som skal gi toppscore. Mener du fortsatt at alle menn må bruke slips fordi de er menn? Terningkast seks. Ferdig snakka!

VED SJØEN: Badende mennesker og lekker lunsj i skjønn forening.

Short skjønner at hun har vurdert etter feil kriterier, og nikker bifallende.

– Når badesesongen er forbi er det bare båtene til mørkelandet Nesodden som fyker forbi. Da er dette et perfekt sted å spise en forretningslunsj. Det går utendørs litt til, men med de store vinduene, må det være perfekt å invitere forretningspartnere og samarbeidspartnere hit når høststormene herjer. Enig med deg, vi vipper opp til en velfortjent sekser!