Hit kommer vi tilbake, men ikke på grunn av maten

Qui – Taste of Italy ligger sentralt på Skøyen og har et rikt utvalg av pizza, pasta og andre italienske retter. God mat og svært god service gjør at Finansavisens lunsjduo gjerne kommer tilbake for en forretningslunsj eller en espresso.

Sted : Karenslyst Allé 55, 0277 Oslo.

: Karenslyst Allé 55, 0277 Oslo. Pris lunsjretter : 145 - 199 kroner.

: 145 - 199 kroner. Tid før maten kom: 14 minutter.

14 minutter. Besøkt : 24. november.

: 24. november. Terningkast: 4.