Her får du smaken av toppscore på hjemmelunsjen

Katla er vanligvis et yndet sted for å sitte ned. Men takeaway-kit til hjemmekontoret svipper den gode maten rett hjem, med enkel tilberedning. Lunsjduoen lar seg imponere av smakene, utvalget og råvarene. Det eneste de kunne ønske seg var at fremgangsmåtene var printet på godt, gammeldags papir.

Sted: Universitetsgata 12, 0164 Oslo.

Tilberedningstid: 15-20 minutter.

Pris lunsjretter: 395 kroner for kebab-kit for to personer. 200 kroner for åtte biter takoyaki. 95 kroner for sjokoladefondant.

Besøkt: 2. mars, 2020.

Terningkast: 6