Ekte japansk på hjemmekontoret med Hrimnir Ramen

Siden 2019 har restauranten Hrimnir Ramen ligget i Maridalsveien ved Vulkan i Oslo. Restauranten er en del av Lava Oslo, som står for driften av blant annet restaurantene Smalhans, Brutus, The Golden Chimp og Katla. Som navnet tilsier byr Hrimnir Ramen på et utvalg av japanske nudelsupper, også kalt ramen. Med et nordisk preg.