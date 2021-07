Nye nudler ved nye Munch

Long og Short passerer Operaen og krysser Akerselva over Operagata. Her begynner Bjørvikas nye restaurantscene å komme til syne. Serveringskonseptene Lett og Munchies har slått seg til ro på det som har fått navnet Munch Brygge. Et skilt forteller at Koie Ramen også er like i nærheten. De leter og finner restauranten i en sidegate som går fra Munch Brygge og over til det nye torget ved Vannkunsten.