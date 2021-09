Lunsjguiden: Flere nyanser av seksere

Historien går helt tilbake til 1220, inneholder Bjølsen Valsemølles virksomhet frem til 1986 og studentsiloer frem til 2000. I dag er Nedre Foss Gård en restaurant som byr på sen lunsj, brunsj, middag, vinbar, cocktailbar, bryggeribar og Chambre Separee.

Et ypperlig egnet sted for å enes om viktige beslutninger og imponere forretningsforbindelser. Fantastisk mat og helprofesjonell service. Merk: Restauranten åpner ikke for brunsj og lunsj før klokken 14:00.

Terningkast 6

Sted: Nordre gate 2.

Pris lunsjretter: 195 – 395 kroner.

Tid før maten kom: 17 minutter.

Besøkt: 14. september.