– Jeg har hørt at hummersalaten her er blitt servert nesten uten en eneste bit hummer, så jeg lurer på om det er noe hummer her, sier Short og skjønner allerede etter første bit at her er det, om ikke raust, men i hvert fall en god mengde hummer. Skummet smaker også godt, men den iskalde mangoen virker direkte malplassert på den varme risottoen.