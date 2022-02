Historien til Værtshuset Bærums Verk er ganske morsom. Den handler om brennevin. Vertshuset ble oppført rundt 1640 for å få kontroll på all drikkingen blant arbeiderne i forbindelse med jernverket som lå her. Det ble et livlig samlingssted for både jernarbeidere, bønder og handelsmenn. Lokalene ble senere brukt som bolig for verkstedarbeidere. Riksantikvaren fredet bygningen, og i 1987 ble den totalrestaurert og gjenåpnet som serveringssted.